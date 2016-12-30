Какие события уходящего года в Липецке вы считаете самыми важными? Участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Рио. Приезд в Липецк Дмитрия Медведева. Открытие второй площадки ОЭЗ "Липецк" под Ельцом. Открытие памятника Герою России Олегу Пешкову. Выборы в Госдуму. Реформы нового мэра Сергея Иванова.

Как вы оцениваете режим теплоснабжения в своем доме? (совместно с проектом "Открытый Липецк") Система отопления требует срочного ремонта У нас индивидуальное отопление К зиме подготовились плохо - стояки не отрегулированы Часто бывают отключения отопления и горячей воды В квартире и подъезде всегда тепло — нареканий нет

Собираетесь ли вы покупать елку к Новому году? Буду любоваться на главную городскую елку. Каждый год ставлю елочку — запах хвои создает праздник. Покупаю всегда в канун Нового года — так дешевле. Купил искусственную елку. Нет, цена бьет по карману.

Вам приходилось обращаться к своему участковому? (совместный опрос с проектом "Открытый Липецк") Участковый сам к нам подходит, проверяет все ли в порядке. Официально он есть, но дозвониться до него невозможно. Нет, и, надеюсь, не придется. Даже в лицо не видел. Да, у меня хороший инспектор, всегда поможет.

Считаете ли вы разумным заменить пескосмесь на дорожные реагенты? (Совместный опрос с проектом "Открытый Липецк") Предлагаю гранитную крошку. Это слишком затратно, песок дешевле. Меня и так все устраивает. Только, если реагенты безопасны для здоровья. Конечно, лучше реагенты, чем эта грязь.

Как вы считаете, нужен ли в России Уполномоченный по правам животных? Не знаю, мне все равно Нужно ввести закон, запрещающий издевательство над животными У нас с людьми проблем хватает Животных жалко, но сомневаюсь, что появится такая должность Я за, живодеров нужно наказывать

Если бы Вы оказались на месте сотрудников ГИБДД, брали ли Вы взятки? А разве в России сотрудники ГИБДД взятки берут? Нет. Из принципа не брал бы. Нет. Это противоречит моим морально-этическим принципам. Если бы жизнь заставила, то брал. Конечно. Иначе на хлеб с маслом не заработать.

Готовы ли вы к повышению тарифов за проезд в общественном транспорте? Уеду в другой город, где проезд дешевле Буду ходить пешком Не буду платить, пока не увижу новые автобусы и униформу Нет, и так платим достаточно Сколько скажут, столько и буду платить

Сделали ли вы прививку от гриппа? Я не знаю, где можно сделать прививку Прошли вакцинацию на предприятии Пока не тороплюсь Конечно, здоровье превыше всего Я против прививок от гриппа

Любите ли вы собирать грибы? Предпочитаю сам процесс, а не результат Нет, я не ем грибы Я очень люблю грибы и готов идти на риск Да, я умею отличать ядовитые грибы от съедобных В свете последних событий - воздержусь

Когда вы считаете нужным менять резину с летней на зимнюю? Зимой езжу на общественном транспорте - меньше проблем. Пока сугробы не наметёт - не переобуваюсь. Когда выпадет первый снег. С наступлением первых заморозков. Не считаю нужным, езжу на всесезонной резине.

Готовы ли вы к раздельному сбору мусора в Липецке? Мне неохота разделять мусор, пусть другие это делают Я "за", это поможет сохранить экологию Не знаю, посмотрим на результаты эксперимента Сомневаюсь, что раздельный сбор ТБО приживется Я против раздельного сбора, существенных результатов это не принесет

Поддерживаете ли вы введение единой платежной квитанции ЖКХ в Липецке? Лишняя трата времени и средств, и так все устраивает Мне все равно Поддерживаю, это значительно упростит оплату услуг ЖКХ Не знаю Если проект будет успешным, я — за

Готовы ли вы ежедневно платить за парковку по 30 р в час? Нет, мне жаль выкидывать деньги. Если введут платные парковки - придется. Да, так как парковок мало, негде оставить авто. У меня нет машины, но считаю это правильным. Да, так будет спокойно за машину.

Нужно ли сносить двухэтажки в центре Липецка? Если там построят что-то хорошее - я за. Нужно снести все старые дома, не только двухэтажки. Пусть власть об этом думает. Снести, старые дома не нужны в центре. Не сносить - это же все история города. Оставить все, как есть.