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Липецк
Какая погода ждет липчан в новогоднюю ночь
Праздничные гуляния в регионе пройдут в комфортных погодных условиях. 30 декабря 2016 г. 13:26:16
Из фруктов дороже всего обойдется липчанам виноград и хурма
Эксперты областного управления потребрынка подсказали, где можно набрать витаминов по минимальной цене. 30 декабря 2016 г. 11:46:28
Липецких школьников научат колядовать и гадать
Областная детская библиотека устроит для детворы книжную вечеринку "Рождества волшебные мгновенья...". 30 декабря 2016 г. 11:05:15
Дедушка – "золотые руки" подарил детям и внукам зимнюю сказку
Липчанин создал скульптуры Деда Мороза, Петуха, Мишки и других героев возле своего дома в Липецкой области. 30 декабря 2016 г. 10:11:08

Опросы

Какие события уходящего года в Липецке вы считаете самыми важными?
Как вы оцениваете режим теплоснабжения в своем доме? (совместно с проектом "Открытый Липецк")
Собираетесь ли вы покупать елку к Новому году?
Вам приходилось обращаться к своему участковому? (совместный опрос с проектом "Открытый Липецк")
Считаете ли вы разумным заменить пескосмесь на дорожные реагенты? (Совместный опрос с проектом "Открытый Липецк")
Как вы считаете, нужен ли в России Уполномоченный по правам животных?
Если бы Вы оказались на месте сотрудников ГИБДД, брали ли Вы взятки?
Готовы ли вы к повышению тарифов за проезд в общественном транспорте?
Сделали ли вы прививку от гриппа?
Любите ли вы собирать грибы?
Когда вы считаете нужным менять резину с летней на зимнюю?
Готовы ли вы к раздельному сбору мусора в Липецке?
Поддерживаете ли вы введение единой платежной квитанции ЖКХ в Липецке?
Готовы ли вы ежедневно платить за парковку по 30 р в час?
Нужно ли сносить двухэтажки в центре Липецка?
Нужны ли городу "блошиные" рынки?

Новость дня

Как не заболеть: укрепляем иммунитет доступными методами
Новогодние праздники – время активного отдыха на свежем воздухе, приятных встреч с родными и близкими. Так не хочется, чтобы идиллию нарушила простуда. ИА vRossii.ru знает, как повысить защитные силы организма. Наши корреспонденты проверили на себе все способы. И если закаливание далеко не всем пришлось по вкусу, то зимние «продукты здоровья» были съедены в одно мгновение. Итак, специально для вас, дорогие читатели, топ-4 способа поддержать иммунитет.

Последние новости

30.12.2016

В праздники в Липецке сократят общественные маршруты
С 1 по 8 января автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

30.12.2016

В Усманском районе погиб водитель "Лады", влетевшей в дерево
В аварии выжили две его пассажирки, которых осмотрели медики.

30.12.2016

В Ельце раскрыто убийство 51-летнего мужчины
28-летний липчанин, зарезавший потерпевшего, оставил с ним своего спящего брата.

30.12.2016

Владимир Путин поздравил липчан с Новым годом
Праздничную открытку из Кремля получил липецкий губернатор Олег Королев.

30.12.2016

Полицейские сняли с продажи почти 1,5 тысячи салютов
С 20 декабря в регионе выявлено 25 фактов незаконной реализации пиротехники.

29.12.2016

Липецкое трио баянистов почтило память композитора Юрия Романова
Многие произведения из репертуара Трио были созданы Юрием Борисовичем специально для липецких музыкантов.

29.12.2016

Липчане могут выступить на сцене театра им. Толстого
Самые активные зрители получат роль в спектакле "Изрядный Сирокко".

29.12.2016

ЗиЛ насмерть сбил 78-летнего велосипедиста
Скрывшегося с места ДТП водителя грузовика задержали сотрудники ГИБДД.

Форум
Суши Маг Брянск
ulianova 3 января 2017 г. 14:59:15

Нередко перед нами стоит вопрос-куда сходить на свидание, или просто ...

Суши Маг Брянск
ulianova 3 января 2017 г. 14:56:20

Нередко перед нами стоит вопрос-куда сходить на свидание, или просто ...

Как избавиться от растяжек и возможно ли это?
Tanca 26 декабря 2016 г. 12:20:35

Я слышала его как профилактику используют...Разве оно может помочь при ...

Женское здоровье
Volshebnaya 28 декабря 2016 г. 12:57:21

Просто Питер более опытный в области репродуктологии. Да, именно, Евромед ...

25,9% кредит Сберкассы- брать?
On 15 декабря 2016 г. 17:08:58

Boss, берите! Берите, не задумываясь

Сберкасса сократит 8% сотрудников
Boss 15 декабря 2016 г. 16:36:05

Я так вообще вопрос задаю, по мне так вообще нужно ...

Работа в тапках
On 15 декабря 2016 г. 17:21:22

Ага, белые. Тут же без вложений.

Дома из сруба/бруса!!
On 15 декабря 2016 г. 17:59:53

Пхаха. Если за эти три года этот дом не сдует