Какая погода ждет липчан в новогоднюю ночь
Праздничные гуляния в регионе пройдут в комфортных погодных условиях. 30 декабря 2016 г. 13:26:16
Из фруктов дороже всего обойдется липчанам виноград и хурма
Эксперты областного управления потребрынка подсказали, где можно набрать витаминов по минимальной цене. 30 декабря 2016 г. 11:46:28
Липецких школьников научат колядовать и гадать
Областная детская библиотека устроит для детворы книжную вечеринку "Рождества волшебные мгновенья...". 30 декабря 2016 г. 11:05:15
Дедушка – "золотые руки" подарил детям и внукам зимнюю сказку
Липчанин создал скульптуры Деда Мороза, Петуха, Мишки и других героев возле своего дома в Липецкой области. 30 декабря 2016 г. 10:11:08
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Новогодние праздники – время активного отдыха на свежем воздухе, приятных встреч с родными и близкими. Так не хочется, чтобы идиллию нарушила простуда. ИА vRossii.ru знает, как повысить защитные силы организма. Наши корреспонденты проверили на себе все способы. И если закаливание далеко не всем пришлось по вкусу, то зимние «продукты здоровья» были съедены в одно мгновение. Итак, специально для вас, дорогие читатели, топ-4 способа поддержать иммунитет.
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29.12.2016
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ulianova 3 января 2017 г. 14:59:15
Нередко перед нами стоит вопрос-куда сходить на свидание, или просто ...
ulianova 3 января 2017 г. 14:56:20
Нередко перед нами стоит вопрос-куда сходить на свидание, или просто ...
Tanca 26 декабря 2016 г. 12:20:35
Я слышала его как профилактику используют...Разве оно может помочь при ...